Murió el fisicoculturista Cedric McMillan, ganador del Arnold Classic 2017

Cedric McMillan nació en 1977, en Maplewood, Nueva Jersey. Comenzó a gustarle este deporte gracias a la admiración que le tenía a Arnold Schwartzenegger. Luego se fue al Ejército de Estados Unidos y llegó a ser sargento e instructor militar

En el 2011, ganó la competencia de culturismo en el Orlando Show of Champions. En el 2012, triunfó en la competencia de culturismo para el New York Pro. Además, en 2017 ganó el Arnold Classic.

Cedric McMillan es recordado por su discurso de victoria y por haber posado junto a Arnold Schwarzenegger.

En el 2021, el fisicoculturista tuvo covid-19 y fue ingresado al hospital por neumonía y problemas respiratorios. Cedric les contó a sus seguidores que casi se muere.

Por otro lado, en febrero del presente año, Cedric McMillan publicó un video contando los problemas estomacales por lo que estaba pasando. “No puedo mantener la comida adentro por alguna razón. Me crea un hipo estúpido, tengo hipo todo el día y la mitad de la noche y cada vez que como, o incluso bebo agua. Vuelve a subir, nada quiere quedarse adentro. Hace cuatro semanas fui al médico de nuevo y me recomendaron que no haga el Arnold Classic”, indicó.