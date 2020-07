Mía Villegas Ochoa, hija del golfista colombiano Camillo Villegas, falleció este domingo en Miami. Mía nació en octubre de 2018 y estaba muy cerca de cumplir 22 meses de edad.

La niña sufría de un tumor cerebral y otros en la columna vertebral, diagnosticados en marzo de 2020. En abril se conoció que la niña había sido sometida a una cirugía.

Desde que se conoció sobre la enfermedad, tanto Villegas como su esposa, María Ochoa, habían preferido guardar silencio al respecto, hasta el pasado 11 de mayo, cuando Ochoa publicó un sentido mensaje en Instagram acompañado de dos fotos de su hija: "Mía, ser tu madre ha sido el más grande regalo de mi vida. Le agradezco a Dios por esta experiencia por la que estamos pasando juntas. Sí, ha sido el reto más difícil que he experimentado, pero también ha sido el más hermoso (...)".

"Tú eres la guerrera más fuerte y estoy muy orgullosa de ti, de nosotras", agregó.

Y el pasado 10 de junio Villegas habló del estado de salud de su hija, sin entrar en muchos detalles: "Mi hija está luchando por su vida y es una inspiración para mí. Tuve un mal presentimiento desde el principio y desafortunadamente terminó siendo algo real. Ha sido muy duro verla sufrir. Ella sigue luchando y nos inspira a seguir adelante".

Ese día el golfista volvía a jugar después de tres meses, y por eso explicó que su hija era una de las razones del regreso: "Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mía no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón".