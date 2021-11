Nacional quedó a un paso del título de la Copa BetPlay tras vencer 5-0 al Pereira

Atlético Nacional acaricia su primer título del 2021 y la clasificación a la Copa Libertadores 2022 después de golear 5-0 a Deportivo Pereira en el partido de ida de la Copa BetPlay Dimayor que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Jefferson Duque, en dos ocasiones, Jarlan Barrera, Nelson Palacio y Alex Stik Castro marcaron para el triunfo 'verdolaga'.

Lea también: El curioso video de Egan Bernal en pijama reaccionando a la música de Diomedes Díaz

En el primer tiempo, Atlético Nacional generó las opciones de gol más claras y pudo irse en ventaja, a pesar de sufrir la lesión del volante Baldomero Perlaza. Pereira intentó contragolpear, pero sus intentos fueron controlados.

Jarlan Barrera y Jefferson Duque fueron los primeros en avisar por parte de los 'verdolagas' con remates de media distancia que fueron atajados por el portero Santiago Castaño.

Posteriormente, sobre el minuto 25, Nacional sufrió una sensible baja, no solo por el partido, si no que por lo que resta del año, ya que Baldomero Perlaza sufrió una luxofractura de tobillo.

Tras la lesión, el conjunto antioqueño abrió el marcador en el minuto 37 a través de Nelson Palacio Ruiz, quien fue el reemplazo de Perlaza. Palacios recibió el balón al borde del área y sin perder tiempo sorprendió con un fuerte remate de derecha a ras de piso que se metió al arco visitante por el ángulo inferior de la mano izquierda del portero Castaño.

Pereira intentó reaccionar con acciones rápidas, pero Brayan Castrillón no estuvo preciso en los metros definitivos y sus remates fueron atajados por Aldair Quintana o se fueron desviados.

Le puede interesar: Vea la escalofriante lesión de Baldomero Perlaza en la final de la Copa BetPlay

Antes del entretiempo, Nacional amplió la ventaja a través de Jarlan Barrera. El volante transportó por el centro del campo hasta encontrar un espacio y sacar un fuerte, pero ubicado remate de zurda que venció la resistencia de Santiago Castaño y pudo celebrar el 2-0.

En el segundo tiempo, el equipo 'verdolaga' no cambió la idea de juego y sus volante, Andrés Andrade, Dorlan Pabón y Jarlan Barrera se asociaron para generar peligro.

Precisamente, en el minuto 50, Nacional marcó el 3-0. Jefferson Duque, después de una acción colectiva entre Pabón y Barrera, controló el balón dentro del área para sacar un fuerte disparo de zurda que superó la defensa y que no pudo ser controlado por Castaño.

Los 'verdolagas' continuaron la arremetida y en el minuto 71 confirmaron su favoritismo. Jarlan Barrera, luego de dejar a un rival en el camino, habilitó a Jefferson Duque. El delantero encaró y superó al defensa Danny Cano para sorprender con un potente remate de derecha que le permitió celebrar el 4-0.

Alex Stik Castro, en el minuto 90, cerró la goleada de Nacional.

Tras la victoria, antioqueños y matecañas se volverán a enfrentar el próximo miércoles 24 de noviembre en el partido de vuelta en el estadio Hernán Ramírez Villegas.