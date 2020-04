En aquella ocasión, Quintana lanzó un impresionante ataque a 12,3 kilómetros del final que no pudo contestar Froome y aunque no pudo quedarse con la victoria (fue segundo), le sacó un minuto y 10 segundos de diferencia al británico. Sin embargo, el boyacense aseguró que a pesar de la buena actuación, esta pudo ser mejor, pero uno de sus compañeros en el Movistar no cumplió con su trabajo por lo que lo terminó perjudicándolo.

“En ese Alpe d´Huez teníamos una estrategia y hubo compañeros que trabajaron muy bien y hubo otros que no. Y hubo un momento ese día, y él lo sabe, que prácticamente por culpa de este corredor, no se pudo ganar el Tour de Francia”, afirmó.

“La recuerdo como una jornada triste por la oportunidad que se me pasó”, dijo Nairo.

En el Tour de Francia de 2015, Nairo Quintana terminó segundo en la general, además fue segundo en la clasifiación de la montaña y fue campeón de los jóvenes.