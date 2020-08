Nairo Quintana reveló que sigue con una molestia en su rodilla

“Tenemos que adaptarnos totalmente para que no nos pase lo que nos pasó hoy. A muchos corredores nos ha pasado lo mismo, no solo hoy si no también lo vi en Vuelta a Burgos y en la Ruta de Occitania. Confíamos en la buena preparación que llevamos”, cerró Nairo con bastante tranquilidad respecto a la temporada.

Cabe señalar que Nairo estará en el Tour L’Ain entre el 7 y el 9 de agosto y posteriormente competirá en el Criterium del Dauphiné entre el 12 y 16 de agosto y con esos kilómetros e sus piernas afrontará el Tour de Francia a partir del 29 de agosto; después de esto tiene como objetivo el Mundial de Ciclismo en Suiza y a partir de ahí su calendario es una incógnita.