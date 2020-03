Nairo y Egan encabezan participación colombiana en la Paris-Niza

Este domingo 8 de marzo dará inicio la edición 78 de la tradicional competencia francesa de la París-Niza, que se extenderá hasta el 15 del mismo mes en donde el colombiano Egan Arley Bernal del Team INEOS tratará de defender el título conseguido en 2019.

La carrera tendrá una nómina estelar de ciclistas entre los que se destaca el también corredor nacional Nairo Alexander Quintana Rojas, que podrá participar luego de que su equipo el Arkéa-Samsic recibiera la invitación. El campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España estará acompañado por su hermano Dayer Quintana.

De igual forma, Sergio Andrés Higuita, actual campeón nacional de Colombia, será la principal carta de la escuadra estadounidense del Ef Pro Cycling, mientras que Miguel Ángel 'superman' López compartirá el liderato del Astana Pro Team con el español Omar Fraile.

También está en la nómina de preinscritos el antioqueño Sergio Luis Henao con el UAE Team Emirates y quien sería el gregario de lujo que tendrá el esloveno Tadej Pogacar, uno de los candidatos al título.

Los corredores colombianos deberán enfrentar a grandes estrellas y referentes del ciclismo mundial si quieren quedarse con el primer lugar de la clasificación general de la París-Niza como lo son el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), el australiano Richie Porte (Trek Segafredo), los franceses Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Pierre Latour (AG2R La Mondiale), Thibaut Pinot (Gropama-FDJ), el español Mikel Landa (Bahrain-McLaren), el ruso ilnur Zakarin (CCC Team), y el español Enric Mas (Movistar Team).

La competencia francesa contará con ocho etapas, siendo la cuarta fracción una contrarreloj individual de 15.1 kilómetros. El séptimo día está llamado a ser el definitivo de la prueba tras partir en Niza y finalizar en Valdeblore La Colmiane tras recorrer 166.5 Km con la meta en el puerto de montaña de primera categoría con una distancia de 16.3 km y un desnivel promedio de 6.2 %.

🎙 « Le peloton vous voit différemment quand vous avez gagné #ParisNice », 🇨🇴 @Eganbernal donne le ton. Rendez-vous le 8⃣ mars !



🎙 "The peloton sees you differently when you’ve won #ParisNice", 🇨🇴 @Eganbernal knows he’s a marked man on the 8⃣th of March. pic.twitter.com/uHzpJijIyp