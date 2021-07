Néstor Humberto Martínez se refiere al caso de Fernando Uribe

En diálogo con En la Jugada de RCN Radio, Néstor Humberto Martínez, abogado de Atlético Nacional en el caso Fernando Uribe, fue enfático con la postura del cuadro verdolaga ante la demanda de Cortuluá por cinco millones de dólares.

El jurista cuestionó a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol por la postura de obligar al pago, por parte del conjunto paisa, de la suma de dinero anteriormente mencionada.

Lea también: Otros dos jugadores de Nacional interpusieron acción de tutela: ¿De qué se trata?

“Esto es francamente oprobioso y no admite ninguna justificación. Por eso las instancias deportivas como la Dimayor y la Federación deberían asegurarse que sus organismos deportivos no faciliten que le metan la mano al patrimonio de Atlético Nacional a sabiendas de que ya la situación financiera de los clubes está bien mermada en Colombia. Prestar toda esa institucionalidad, francamente debería dar lugar a repensarse por todas las autoridades. Si en verdad Atlético Nacional debiera esa suma, lo que le correspondería a Cortuluá sería iniciar un proceso ejecutivo.

“Así nos podrían dar la oportunidad en ese proceso ejecutivo de defendernos y demostrarle al juez que esa deuda no existe, como ocurriría y ganaríamos ampliamente. Pero se están yendo por una vía indirecta oblicua, a mi modo de ver, inapropiada e indebida que es utilizar los mecanismos disciplinarios del fútbol para prestarse al cobro de una plata que no se debe. Es decir, en un lenguaje muy coloquial, estaríamos dando a que se haga un tumbis a través de los procedimientos institucionales de la Dimayor o de la Federación, y eso si no tiene cabida.

Le puede interesar: Presidente de Nacional volvió a pedir que "se ejerza el derecho al debido proceso"

“De tal manera que nosotros esperamos que haya una gran reflexión sobre estos temas por parte de la Dimayor y la Federación. Pero Cortuluá tiene que tener absolutamente claro que mientras un juez no condene a Nacional, no verá ni una moneda de centavo. Pase lo que pase”, agregó Néstor Humberto Martínez.

“El TAS es un tribunal de arbitramento y ese sÍ ejerce funciones jurisdiccionales. Nosotros fuimos al TAS y dijo que nosotros como Nacional no le debíamos los 5 millones de dólares a Cortuluá. Ahí es donde se agota la justicia deportiva en materia de fútbol. Sin embargo, Cortuluá violentó esto en la medida en que esté fallo lo llevaron a un juez ordinario en Suiza, con lo cual se acabó la institucionalidad establecida en materia de justicia deportiva en Colombia”.