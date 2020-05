Netflix prepara película sobre el mundial femenino de 1999

En sus redes sociales oficiales la plataforma Netflix confirmó que hará una película sobre el Mundial femenino de 1999 que sin lugar a duda marcó una revolución en el fútbol de esta categoría en todo el mundo.

Según confirmó la plataforma en sus redes sociales, compraron los derechos del libro 'The Girls Summer: The Us Women`s Soccer Team and How It Changed The World' de Jere Longman y que recoge lo mejor del camino hacia el título de esa selección que tuvo que superar muchos inconvenientes.

El anuncio de la película se hizo con un video en el cual integran a varias de las jugadoras importantes de la selección estadounidense de 1999 jugando con el balón y mostrándose muy entusiasmadas por llevar su historia a la pantalla chica.

En el video están: Julie Foudy, Mia Hamm, Michelle Akers, Joy Fawcett, Kristine Lilly, Briana Scurry, Carla Overbeck y por supuesto la histórica Brandi Chastain, que fue la encargada de marca el penal definitivo para el título y quitarse la camiseta, siendo la primera en hacerlo y revolucionar la imagen que se tenía del fútbol femenino hasta ese momento.

Todavía no se confirma la fecha en la que podría tener lista la película, entre otras cosas por la emergencia sanitaria que se vive en todo el mundo, pero ya ha generado un sin número de reacciones en todo el mundo.

El Mundial femenino de 1999 fue la tercera edición de la Copa Mundo de la categoría y sin duda logró un antes y un después del fútbol femenino ya que además propició que en Estados Unidos se lograra la creación de la liga profesional en ese país, convirtiéndose en una de las potencias de este deporte.

Hablando del caso específico de Estados Unidos, todas las jugadoras, a su manera, han logrado convertirse en símbolos de la lucha por la igualdad de condiciones y derechos con el equipo masculino, aspecto que permanece con jugadoras como Megan Rapinoe y Alex Morgan.