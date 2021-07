Nicolás Benedetti no seguirá con el América de México

La Liga MX dará inicio la próxima semana. Los 18 equipos saldrán en búsqueda del título liguero que ostenta el cuadro Cruz Azul que quedó campeón del Clausura, por lo cual, sus rivales directos se van reforzando para quitarle el campeonato.

América de México es uno de los equipos que quiere volar alto en este semestre y por tal razón, ya se especulan los nombres que podrían salir en este mercado de fichajes. Uno de ellos es el del colombiano Nicolás Benedetti, quien llegó como una joya, pero temporada tras temporada perdió el encanto por parte de los directivos.

Según el medio mexicano, Record, “Benedetti quien ya no fue tomado en cuenta contra los Potros, y aunque ha estado lesionado desde la pretemporada en Estados Unidos, se pudo saber que no fue tomado en cuenta porque ya no está en los planes del club”.

"Renato Ibarra, primera opción de las Águilas por encima de Nicolás Benedetti”, es lo que se especula en México, tras la negativa del club ‘manito’ de seguir contando con el ex Deportivo Cali.

Hay que recordar que Benedetti y Roger Martínez estuvieron envueltos en un problema, pues a través de las redes sociales, se filtraron unas imágenes donde los colombianos hicieron presencia en una reunión en la que estaban acompañados de mujeres desnudas.

Por otra parte, el otro colombiano que podría salir es Roger Martínez que está en la mira de Boca Juniors, pero hasta la fecha no ha pasado nada, pues la primera opción es Miguel Ángel Borja.