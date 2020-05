Nicolás Benedetti tiene en la mira el fútbol europeo

"Mi sueño es llegar a Europa. Cuando hice este paso a México, tenía la ilusión de hacer cosas grandes y dar tener la posibilidad de ir a Europa. Espero adaptarme aquí para irme y también para estar en la Selección Colombia", indicó.

Por otro lado, destacó que fueron muchas las cosas que aprendió del entrenador Arturo Reyes en la Selección Colombia preolímpica a pesar de que no jugó en su posición habitual.

"Con el profe Reyes, el proyecto del preolímpico fue interesante. Aunque no jugué en mi posición, lo hablé con él y concluimos que toca adaptarse a cosas distintas. Aprendí muchas cosas que me servirán a futuro y para llegar a la Selección Colombia de mayores", puntualizó.

Lea además: Agencia Mundial Antidopaje reanuda controles a los deportistas

El mediocampista recalcó que actualmente hay incertidumbre en México por la reanudación del certamen debido a la emergencia por el coronavirus, pero espera aprovechar el tiempo para recuperarse de la lesión y de esta manera cuando vuelva la actividad poder ganarse un lugar en la águilas del América.

"Desde que llegué me he lesionado mucho, todo este año pienso en mi recuperación, no quiero afanarme. El próximo año espero consolidarme aquí y después ir a Europa", dijo.