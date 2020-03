"No estamos pidiéndole dinero al Gobierno, sino políticas": Dimayor

En las últimas horas, la Dimayor reveló una comunicación oficial en la cual le piden al presidente Iván Duque un auxilio para los clubes de fútbol colombiano que ante el parón en los campeonatos locales se han visto afectados económicamente.

Sin embargo, la misiva generó una polémica en medio de la situación sanitaria que está viviendo Colombia a causa de la emergencia por el Covid-19. Ante esto, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, explicó en el noticiero de RCN Radio que los clubes del FPC no están pidiendo plata, sino políticas que den respiro a todos los clubes.

"Fundamentalmente nosotros no estamos pidiéndole dinero al Gobierno sino políticas, que ya se han adoptado en otras empresas. Nosotros como el turismo y como la aviación, hemos tenido que parar toda nuestra actividad por lo cual no tenemos ingresos de publicidad, no tenemos ingresos de taquillas, no tenemos ingresos de televisión, entonces la verdad los ingresos de los equipos se fueron a cero y los gastos se mantuvieron", dijo el directo en RCN Radio.

De lo que se está buscando principalmente, Jorge Enrique Vélez anunció que se necesita un crédito puente, un préstamo para solventar los gastos actuales de los clubes, esto ante la ausencia de recursos económicos por el parón en el fútbol colombiano.

"Lo que estamos buscando es obviamente un crédito puente para poder solucionar esta situación, también en algunos temas de impuestos de renta. El tema de los equipos que están en reestructuración, teniendo en cuenta los casos que se deben emplear porque no se van a poder cumplir con las obligaciones y eso implicaría la liquidación de los equipos. Todos los equipos estamos pendientes de la decisión de la presidencia, pero tengo que decir que no estamos pidiendo plata", explicó el directivo.

Con relación a los acuerdos a los que han llegado algunos clubes con sus deportistas, Dimayor aseguró que todas las decisiones han tenido el aval de la institución, pero que no se puede tener injerencia en el particular.

"En el tema laboral, Dimayor no tiene ninguna relación directa porque eso es de cada uno de los equipos de acuerdo a sus políticas y a sus asesores laborales. Obviamente están respaldados por la máxima institución de fútbol colombiano en todas sus decisiones, ya que todas han sido ajustadas a la ley. Hay que esperar a ver cuándo se puede reiniciar el campeonato", explicó Vélez.

Finalmente, el presidente de la Dimayor aseguró que seguirán teniendo en cuenta los lineamientos dados por el Gobierno nacional y que lo principal, para él y los directivos, es pensar en la seguridad de los jugadores.

"El Fútbol colombiano ha sido coherente con aceptar los lineamientos del gobierno nacional y así lo vamos a mantener. Para nosotros es prioritario la vida de los jugadores y obviamente los aficionados y todos los actores que están en el fútbol", finalizó Vélez.