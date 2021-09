La deportista de alto rendimiento contó que ha dialogado en varias ocasiones con el presidente de la República, Iván Duque, quien le ha ofrecido ayuda para resarcir la millonaria pérdida, pero no ha llegado ningún apoyo concreto.



“He tenido la oportunidad de hablar con el Presidente tres veces, hemos hablado y me ha prometido su ayuda, pero no sé qué pasa. No ha sido posible recuperar el dinero, por eso el llamado es a todo el Gobierno colombiano y a los entes deportivos para que me ayuden a recuperar el dinero y volver a mi vida normal”, expresó la connotada boxeadora a RCN Radio.



A diferencia de los llamativos eventos en los que son recibidas las delegaciones que representan a Colombia en otros países, en los que comúnmente el Gobierno Nacional promete mayor inversión y bienestar para los deportistas, en esta oportunidad Ingrit se ha sentido sola.

“En este momento por el que estoy pasando, que es algo que uno jamás piensa que le puede suceder, he sentido muy apático el tema de ellos hacia mí. La única persona que ha estado muy pendiente es el exministro del Deporte, Ernesto Lucena. Todo ha quedado muy quieto”, agregó.