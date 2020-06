"No le importó que estuviera embarazada; me dio patadas en el estómago": Daniela Cortés

Luego de algunos días sin hablar del tema, Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, reapareció en los medios de comunicación para seguir revelando detalles sobre el futbolista colombiano de Boca Juniors y las diferentes escenas de maltrato que ella supuestamente vivió durante varios meses y que la motivó a hacer una denuncia contra el delantero.

“Él hizo desde pequeño su carrera en Tolima, ahí nos conocimos. A través de una red social nos conocimos y comenzamos una relación de vivir juntos", señaló sobre el inicio de la relación de ella con el delantero en el programa del reconocido presentador argentino Alejandro Fantino.

También aseguró que Villa era un hombre muy celoso: “Se dio cuando yo iba a salir, él es muy celoso. Yo iba a salir con amigas, con las novias de Armani y Borré, porque queríamos salir a comer para vivir otro ambiente y a él no le gustaba que yo tenga un ambiente distinto que a él y me criticaba como me vestía. Comenzaba con insultos, cualquier cosa que usaba, algo pegado al cuerpo generaba un problema para él. Las agresiones comenzaron con insultos por sus celos. Me decía ‘perra’ y me obligaba a no salir, a quedarme en la cama con él. Cuando estábamos en público, era totalmente diferente, se mostraba totalmente tranquilo y divertido. Como pareja es una persona horrible".



Asimismo, respondió a la denuncia que Villa le interpuso por supuesta extorsión: “Era algo ilógico que diga que esto es una extorsión. Una persona tan maltratadora e intimidante no hubiera permitido eso. Yo tenía miedo de un golpe mal dado, me generaba terror. Un día me encerró, me cerró la puerta y me dijo que si salía era muerta".

Luego mencionó lo que hasta ahora era desconocido respecto a Sebastián Villa; algunos problemas con el alcohol: “En la cuarentena se volvieron más pesados los maltratos porque los fines de semana, cuando le daban libre, tomaba y con el alcohol el maltrato se incrementaba. Yo me encerraba en la habitación y él se quedaba tomando, hablando con sus amistades por videollamada. Luego, con tragos, llegaba a forzar la puerta porque yo no lo dejaba entrar".



Y cerró ratificando que ella sí estuvo embarazada de él y que perdió el bebé por los golpes de Villa: “El embarazo existió, están las pruebas de las historias clínicas, tanto en Argentina como en Colombia. Lo perdí al embarazo. Él sabía que yo estaba embarazada, le contó a la mayoría de los chicos del plantel de Boca, se celebraba dentro del equipo en las concentraciones. Tenía mes y medio más o menos. A él no le importó, me dio patadas en el estómago, fue horrible. Cuando me encierro en el baño, yo estaba sangrando. De tanto golpe me tumbó al piso, yo le advertía ojo con el bebé y a él no le importaba, me decía eso".