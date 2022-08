"No le tengo miedo a Millonarios, ellos le deben temer a Nacional", dice el 'Arriero' Herrera

Atlético Nacional tomó un importante respiro en la Liga BetPlay Dimayor del segundo semestre al derrotar en condición de local 3-1 a Deportivo Pasto en partido de la fecha 5 que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Hernán Darío Herrera, estratega del conjunto 'verdolaga', habló este miércoles en rueda de prensa, en donde defendió el hecho de ubicar dos volantes ofensivos, pero al mismo tiempo aseguró que él no le tiene miedo a ningún equipo del fútbol colombiano.

"Soy un convencido que me gusta el juego bueno y bonito. Nacional en toda su historia ha jugado bonito. Ahora buscamos un título que había que encontrar. Ahora me toca volver a recuperar lo que es Nacional, con esos dos volantes ofensivos. Acá todo el mundo a veces le tiene temor a Nacional. Para mi es lo mismo jugar contra Pasto que con Millonarios. Yo no le tengo miedo a Millonarios ni a Tolima, ellos le deben tener miedo a Nacional, que cuando se dedica a jugar hay que tenerle miedo", afirmó.

El estratega del equipo antioqueño explicó que ha trabajo en la ubicación y buen rendimiento de esos dos volantes ofensivos.

"En los primeros partidos no teníamos ese trabajo de jugar con dos volantes ofensivos y ahora ya tengo ese trabajo. Me demostraron contra Tolima y Pasto que le puedo jugar de igual a igual a todos. Mañana que se preocupen ellos por mi", dijo.

Herrera explicó que el plantel de jugadores está bien anímicamente y cada vez recupera la condición física con la que terminó el primer semestre.

"El grupo está muy bien anímicamente. Se está trabajando mucho en la recuperación. Se han visto cosas muy buenas. Seguir mejorando para volver al nivel y a lo que es Nacional. Se ha trabajo mucho en la posesión de balón".

Próximo partido de Atlético Nacional

Atlético Nacional se prepara para visitar este sábado 6 de agosto a Alianza Petrolera en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja en duelo de la fecha 6 de la Liga BetPlay.