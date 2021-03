El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, consideraría que "no tendría sentido" boicotear los Juegos de invierno de Pekín que se disputarán en el año 2022, en protesta por la violación de derechos humanos en el país asiático.



"Si un país tiene un conflicto con otro, no tiene sentido que castigue a sus propios deportistas", dijo, preguntado por la posibilidad de que algún país occidental no acuda a los Juegos.

Bach recordó que los soviéticos permanecieron ocho años en Afganistán tras el boicot del presidente estadounidense Jimmy Carter a los Juegos de Moscú'80. Él mismo, que había sido campeón olímpico de esgrima en Montreal'76, no pudo participar en ellos, al secundar también el boicot Alemania Federal.

En una conferencia de prensa al término de la 137 Sesión del COI, en la que Bach fue reelegido presidente hasta 2025, aseguró que las opiniones escuchadas en los debates demuestran que la asamblea del organismo "ha cambiado y ahora es un grupo muy diverso en muchos sentidos".



Preguntado por si su sucesor debería ser una mujer, afirmó: "Por supuesto que una mujer tendrá su oportunidad, lo mismo que un hombre".



Los nueve presidentes de la historia del COI han sido hombres.

Sobre los e-Sports, con los que el Comité acordó hoy establecer una interactuación que atraiga a los jóvenes a la práctica del deporte, Thomas Bach dijo que su presencia en los Juegos Olímpicos es algo que verá su sucesor.



"No hablamos de París 2024, hablamos de Los Angeles 2028 al menos. Y hablamos de añadir, no de sustituir", afirmó.