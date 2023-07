Nueva Zelanda derrotó 1-0 a Noruega en primer partido del Mundial Femenino

Bajo la sombra del tiroteo ocurrido horas previas al comienzo del Mundial en la ciudad de Auckland, la selección de Nueva Zelanda, que jugaba en casa, dio la sorpresa en la inauguración y derrotó a Noruega (1-0), en un duelo en el que las nórdicas no encontraron su mejor versión.



Nueva Zelanda, una de las coanfitrionas de la Copa del Mundo, salió al terreno de juego con las ideas claras. El juego directo y una presión suficiente impidieron a Noruega estar cómoda en el césped durante el partido.

A pesar de esto, las nórdicas tuvieron el gol en el minuto 19. La centrocampista Frida Maanum, tras un centro desde el lateral de Blackstad, remató desde la frontal del área, pero el disparo se fue por encima de la portería.

La falta de conexión entre las delanteras y el centro del campo provocó que Engen, Lednhar y Reiten no encontrasen la forma de organizar el juego. Noruega esperó atrás y cedió el esférico y el terreno a Nueva Zelanda.



Wilkinstom amenazó al filo de la primera parte. La delantera se dirigió desde el centro del campo con potencia hacia la portería, aunque finalmente ese balón lo repelió la defensa.



Una amenaza que no causó efecto en Noruega. Nada más comenzar la segunda parte, Wilkinston subió el 1-0 al marcador (m.47), en lo que ha sido el primerr gol del campeonato. Un saque de portería y dos toques fueron suficientes para que Jacqui Had corriese con el balón por la banda derecha y asistiese a Wilkinston, que definió a la perfección.

Noruega lo intentó hasta el final. El larguero se topó con Engen en el 85, tras un disparo potente desde fuera del área que pudo suponer el 1-1 en el marcador, después de unos minutos en los que se aproximaron a la portería de Nueva Zelanda con más determinación.

Nueva Zelanda desperdició la oportunidad de sentenciar el partido en el 87. Percival, de penalti, mandó el balón al larguero después de una mano de Hansen dentro del área.