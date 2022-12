Nuevo récord de Messi tras publicación en Instagram al ganar el Mundial

La quinta fue la vencida para Lionel Messi, tras cinco Mundiales y 26 partidos jugados logró levantar la Copa del Mundo con la Selección Argentina luego de la final jugada ante Francia por el Mundial de Qatar 2022.

Su participación en este certamen le permitió establecer récords importantes en los Mundiales; entre ellos, el argentino con más goles (13) y el jugador con más partidos en toda la historia del torneo. Sin embargo, hay otro que logró Messi y este no fue dentro de la cancha.

Tras la final, el '10' de Argentina compartió la alegría por el triunfo a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula algo más de 400 millones de seguidores, "CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……", escribió Messi,