Oficial: Estos tres partidos de la fecha 15 de la Liga BetPlay tendrán VAR

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los partidos de la fecha 15 de la Liga BetPlay Dimayor que tendrá la herramienta tecnológica del Árbitro asistente de video.

La gran novedad que tendrá esta jornada es que serán tres los encuentros que contarán con el VAR, lo cual es una sorpresa ya que desde que se anunció la implementación del asistente de video se había dicho que solo estaría en dos juegos por fecha.

De esta manera, partido entre Jaguares de Córdoba y Deportes Tolima en el estadio Jaraguay del domingo 18 de octubre, el Alianza Petrolera contra Águilas Doradas en el Daniel Villa Zapata del lunes 19 del mismo mes y el Deportivo Cali frente a Independiente Santa Fe del mismo lunes tendrán VAR.

LIGA BETPLAY DIMAYOR 2020

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 15

• Jaguares FC vs Deportes Tolima

• Alianza Petrolera vs Águilas Doradas

• Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe