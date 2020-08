Otra carrera que se tira a la basura: Carlos Sainz molesto con su equipo

El piloto español Carlos Sainz (McLaren), que acabó el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula Uno en la decimotercera posición, se lamentó por la lentitud en el primer cambio de neumáticos que hizo "tirar a la basura" el buen trabajo de la primera parte de la carrera para entrar en los puntos.



"Otra carrera que se tira a la basura... Ves que (el piloto de Renault, Esteban) Ocon que iba bastante detrás de mí, acaba octavo... Es increíble", manifestó un decepcionado Sainz a 'Movistar Fórmula 1' tras la carrera en Silverstone (Reino Unido).

El madrileño explicó que la salida, que hizo desde el duodécimo lugar, fue "razonablemente bien" y gracias a elegir el neumático duro pudo conservar las gomas con menos desgaste e intentar superar a sus rivales retrasando al máximo su parada para tomar ventaja mientras otros pilotos paraban, estrategia conocida como 'overcut'.



"Me he quedado y he hecho el 'overcut', y en el momento de la verdad cuando había que hacer una parada decente y salir con una rueda fresca, no ha podido ser, hemos salido detrás y a partir de ahí hemos estado con tráfico", explicó Sainz sobre esa primera parada que fue muy lenta y en la que tuvo que detenerse tras salir porque llegaba un Renault por la calle de talleres.



"Luego te metes en tráfico, ya sabemos lo que pasa con las ruedas en tráfico, para nuestro coche con poca velocidad punta es complicado adelantar. Podrían haber sido puntos sencillos si hubieran ido bien las paradas, pero desgraciadamente no han ido bien las cosas", añadió Sainz.

El piloto español se libró de un posible choque con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) que salió justo por delante de él y se equivocó en la frenada, lo que provocó un trompo de su Ferrari y por poco no dio al McLaren de Sainz. "He visto que Vettel entraba colado a la curva 1, le he dejado espacio porque entraba colado, ha hecho el trompo y he podido evitarle", relató Sainz.



"A partir de ahí estaba en la posición que quería, hemos controlado la carrera bien porque cuando todo el mundo ha parado he podido ganar velocidad mientras la gente le costaba adelantar y les estaba haciendo el 'overcut', que habría cambiado la carrera por completo si hubiera salido bien", concluyó.