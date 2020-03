Ovelar crítica al gobierno de Duque: "De nada sirve un toque de queda si el aeropuerto no cierra"

Roberto Ovelar, jugador del Once Caldas, siguió criticando las medidas que no ha tomado para él a tiempo el gobierno del presidente de Colombia Iván Duque, en comparación con lo que se ha hecho en su natal Paraguay. Pues para él lo del simulacro se debió hacer mucho antes, por ejemplo, en el país 'guaraní' se tomó esa decisión con solo 11 casos, respecto a los 128 que poseen los colombianos por ahora.

Asimismo, el atacante del Once Caldas se vio muy crítico en su cuenta de Twitter y durante estos días. Antes, cuando no se había dado la notificación de cerrar los aeropuertos, él escribió: "Imagínate que usted quiere visitar a un familiar que vive a 10 minutos de tu casa y no puede, pero el familiar que vive a 10 horas en Europa sí. De nada sirve un toque de queda si el aeropuerto no cierra".

Ovelar se ha caracterizado por siempre expresarse sobre los problemas que se viven en la cotidianidad, esos que atormentan a las personas comunes y corrientes. Para el paraguayo, lo del coronavirus es el ejemplo de por qué hay que seguir luchando por los derechos fundamentales en Latinoamérica.

"Cuando se le exige al gobierno derechos fundamentales como educación, salud y vivienda digna, dicen que todo lo queremos regalado. Hoy el COVID-19 nos demuestra por qué es importante defender estos derechos", resaltó.

Por ahora, en Bogotá se vivirá un fin de semana largo de cuarentena a la espera de poder controlar más lo que ocurre por el coronavirus.