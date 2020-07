Padrastro de James Rodrígrez explicó la reacción del futbolista frente al Real Madrid

James Rodríguez es el centro de la polémica del Real Madrid en medio de la felicidad del cuadro merengue por su inevitable título del fútbol español. El colombiano se cansó de no tener oportunidades, pidió no ser convocado hace dos semanas y desde entonces no apareció más en la lista de Zidane.

Todo apunta a que esto es una movida para acelerar su salida en el mercado de pases, pero las formas no han caído bien en el cuadro merengue y James es objeto de todo tipo de comentarios. Ante eso, Juan Carlos Restrepo, su padrastro, intentó explicar lo que vive el mediocampista colombiano.

“La verdad es que yo no conozco el fondo del por qué se manifestó en ese sentido, lo que te puedo decir desde mi perspectiva es que me imagino que tenía un comportamiento que tiene sus tópicos de rectitud, porque estoy absolutamente convencido de que el deportista y el ser humano no toma decisiones arbitrarias”, señaló en diálogo con el ‘Supercombo del deporte’ de RCN Radio Cali.

“Yo sé que ellos son un equipo de trabajo muy cercano (con los empresarios), no faltará el diálogo profesional entre ellos y él obvio tiene incidencia en las decisiones que se toman, pensando siempre en el bienestar del deportista, el apoyo al humano y no tengo la menor inquietud de que han sido situaciones que se han presentado y que él ha analizado de manera honesta y coherente”, agregó Restrepo en defensa de James.

Y pidió más respeto hacia el jugador: "No podemos poner el dedo en la llaga que no conocemos. Las personas que hablan tendrían que tener argumentos como para indicar si fue positivo y negativo. Insisto que desde mi óptica sé del comportamiento profesional de James en todas sus actividades y de ese ser humano puedo dar fidelidad que las cosas las está haciendo de la mejor forma posible”.