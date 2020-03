Para ayudar a hospitales y personal médico, el PSG lanza camiseta

París no es la excepción a la difícil situación que afronta el mundo entero, por eso, en medio de las dificultades que genera la pandemia del coronavirus, PSG decidió colaborar con los hospitales públicos de la capital francesa y lanzó una camiseta, edición limitada, para ayudar a los trabajadores de la salud que se encuentran en estos lugares, quienes serán beneficiados por las ganancias de las ventas de esta prenda.

Lea también: Pelé eligió entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

En total son 1.500 camisetas, que se pueden comprar a un precio de 175 euros o 190, si se quiere con el nombre, cada una, en la tienda en línea del club francés. Dichas camisetas combinan sus colores con los del organismo AP-HP (Asistencia pública - Hospitales de París), que agrupa los hospitales públicos de la región de París, los cuales han sido fundamentales para combatir el duro momento que se está presentando.

El lema "todos unidos", enmarca la idea que se quiere compartir y es la frase que lleva la camiseta en la parte frontal, reemplazando los habituales patrocinadores. "Estamos todos unidos con ellos y lo seguiremos estando mañana cuando esta crisis haya pasado. La lucha promete ser larga y el club quiere contribuir a ofrecerles una ayuda concreta en respuesta a sus necesidades prioritarias, descansar, comer y compartir algunos momentos de recuperación con sus allegados", destacó Nasser Al-Khelaifi tras el lanzamiento de esta prenda.

Le puede interesar: Los equipos que se han interesado en James Rodríguez desde que perdió su lugar en Real Madrid

PSG es otro de los clubes que se une a las acciones solidarias para apoyar la situación de los hospitales alrededor de Europa, los cuales en este momento atraviezan un momento en el que se encuentran colapsados, siendo los parisinos los primeros en realizar un acto solidario de este tipo.

As of today, 1⃣5⃣0⃣0⃣ shirts will go on sale for €175.



The entire proceeds of the sale will be donated to the @APHP.



The club thanks it's jersey partners @nikefootball, @All, @QNBGroup and @ooredoo who wished to share their rights. pic.twitter.com/I3xwK8XLpC