Paraguay venció a Argentina y le metió presión a Colombia en el Sudamericano sub 20

La selección de Paraguay derrotó a Argentina en la segunda fecha del grupo A del sudamericano sub 20 que se lleva acabo en Colombia. El equipo que dirige Aldo Bobadilla mostró aplomo y dominio sobre su rival durante los 90 minutos.

De esta forma, los paraguayos llegaron a cuatro puntos y complicaron a equipos como Colombia en esa zona de la fase de grupos, ya que derrotaron a una de las elecciones favoritas, pensando en los cupos que entrega el certamen al mundial de la categoría.

Gilberto Flores y Allan Wlk marcaron los goles del elenco guaraní, mientras que Máximo Perrone anotó el tanto del descuento. Paraguay, siendo aplicada en defensa, hizo ver confusa a la selección que dirige Javier Mascherano.

Apelando a un bloque defensivo férreo y a la efectividad en el ataque, la escuadra albirroja enredó Argentina, que eso sí, tuvo opciones de empatar el compromiso, pero falló en la definición con dos acciones claras que pudieron darle al menos el empate.

Para la próxima fecha, la selección de Paraguay enfrentará a su similar de Perú. Dicho encuentro será el lunes 23 de enero a las 17 horas de Colombia. Argentina, por su parte, enfrentará nada menos y nada más que a la poderosa Brasil.

Vale recordar que el grupo B del Sudamericano sub 20 tendrá partidos este domingo con los encuentros Bolivia vs Ecuador y Chile vs Uruguay. Venezuela será la selección que descansará este fin de semana.