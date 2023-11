Paraguay vs Colombia: Néstor Lorenzo mandó a la tribuna a jugador para el partido

Faltan pocos minutos para el inicio de una nueva fecha en las Eliminatorias al Mundial 2026. En esta oportunidad, Paraguay y Colombia juegan el primer partido de la jornada con el propósito de ganar y mantener vivas sus chances para llegar a la próxima Copa del Mundo.

En el caso de la Tricolor, no realizó muchas variantes con respecto al once titular que enfrentó y venció a Brasil en la jornada anterior en Barranquilla. La gran novedad es el regreso de Jhon Arias, quien no pudo estar presente en este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta misma circunstancia dejó fuera a Dávinson Sánchez para enfrentar el día de hoy a los guaraníes, por lo que Yerry Mina ocupará su lugar en la cancha. Asimismo, Déiver Machado tuvo que bajarse de la convocatoria por una lesión, por lo que Cristian Borja aparece como el lateral izquierdo para este encuentro.

¿Quién es el jugador que quedó en la tribuna?

En ese orden de ideas, Néstor Lorenzo solamente dispuso 24 jugadores para el viaje a Asunción para enfrentar a Paraguay, por lo que uno de ellos no estará ni siquiera en el banco de suplentes: se trata de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

