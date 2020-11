Luego que Supersociedades haya dictaminado la liquidación del Cúcuta Deportivo y previamente se le haya notificado la pérdida del reconocimiento deportivo, en Dimayor hubo varias reuniones para decidir el futuro del club motilón de cara al final de la temporada 2020.

En primera instancia, el partido entre Cúcuta Deportivo y América de Cali de este jueves por la fecha 19 de la Liga Betplay no se jugará debido a que en Dimayor consideran que sin reconocimiento deportivo no puede jugar y no fue posible darle la salvación económica por la negativa de tres clubes el día anterior.