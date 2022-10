Partidos que se perderá Luis Díaz por su lesión en la rodilla

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz encendió las alarmas en Liverpool después de sufrir una lesión en la rodilla izquierda durante el partido en el que su equipo perdió 2-3 contra Arsenal en duelo de la Premier League.

A falta de un parte médico oficial por parte del equipo de Anfield, la prensa británica ha informado que Díaz estaría por fuera de las canchas por lo menos hasta el mes de diciembre y volvería a la actividad después de que termine la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lea también: En Grecia se derriten con James Rodríguez, en Colombia no tanto

También se ha conocido que el colombiano habría sufrido una distensión en uno de los ligamentos de la rodilla, pero no necesitará ser sometido a una cirugía, por lo que sería un alivio para el director técnico Jurgen Klopp.

Al estar ausente por lo menos seis semanas, Luis Díaz se perdería un gran número de partidos, considerando el apretado calendario, teniendo en cuenta que todas las competiciones internacionales deben suspender su actividad en noviembre por el Mundial.

De esta manera, el colombiano se perdería las últimas tres fechas de la fase de grupos de la UEFA Champions League y por lo menos siete compromisos de la Premier League.

Le puede interesar: Confirman cuánto tiempo estará de baja Luis Díaz en Liverpool

Adicionalmente, el guajiro no estaría para el duelo contra Derby County por la Copa de la Liga.

Partidos que se perdería Luis Díaz por lesión:

Champions League

Liverpool Vs. Rangers (Visitante)

Ajax Vs. Liverpool (Visitante)

Liverpool Vs. Napoli (Local)

Premier League

Liverpool Vs. Manchester City (Local)

Liverpool Vs. West Ham (Local)

Liverpool Vs. Nottingham Forest (Visitante)

Liverpool Vs. Leeds (Local)

Liverpool Vs. Tottenham (Visitante)

Liverpool Vs. Southampton (Local)

Liverpool Vs. Aston Villa (Visitante)

Copa de la Liga

Liverpool Vs. Derby County (Local)