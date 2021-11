Patrice Evra cuenta detalles del día que quiso pegarle a Luis Suárez en la calle

Patrice Evra, el célebre jugador francés que pasó por la Premier League, confesó que tuvo intenciones de agredir al delantero uruguayo Luis Suárez, cuando alguna vez lo vio por las calles de Manchester.

Vale recordar que ambos jugadores tuvieron un encontronazo durante un partido de la primera división inglesa, luego que el jugador sudamericano profiririera insultos racistas contra su colega. Dicho suceso le costó a Suárez una sanción de ocho fechas.

"Un día estaba caminando en Manchester, en Deansgate, y mi hermano me dijo: '¡Mira, Luis Suárez ahí!'. Estaba con dos de mis hermanos. Miré a Suárez y pensé: 'Ahora es el momento.'", declaró Evra, días después del partido.

Sin embargo, "luego comenzó a caminar y vi que justo detrás de él estaban sus hijos y su esposa. Así que me alejé. Pensé: 'Si voy a hacer algo, no puede ser frente su familia'".

"No me arrepiento", destacó Patrice Evra, "ya que ciertamente hubiera sido una situación muy fea. Así que decidí no hacer nada ese día".

Vale decir que el ex jugador de la selección francesa fue noticia hace poco, luego que relatara cómo terminó siendo víctima de agresión sexual durante su adolescencia.