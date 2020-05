Patrick Ewing, uno de los mejores pívots de la historia de la NBA y emblema de los New York Knicks, anunció el viernes que dio positivo en un test del nuevo coronavirus y se encuentra en aislamiento en un hospital.

"Quiero compartir que he dado positivo por COVID-19. Este virus es grave y no debe tomarse a la ligera. Quiero animar a todos a que se mantengan seguros y se cuiden a sí mismos y a sus seres queridos", dijo Ewing en su cuenta de Twitter.

Lea también: Simon Pellaud (Androni Giocattoli) ganó la Clásica Virtual FCC Somos Todos

El expívot, nacido en Jamaica hace 57 años, compartió también un comunicado del equipo de básquetbol de la universidad de Georgetown, del cual es entrenador desde 2017.

"Voy a estar bien y todos saldremos de esta", dijo Ewing en ese comunicado.

Get well soon, Big Fella. Stay strong 🧡💙 https://t.co/QV3r5IcuTw