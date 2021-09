Pelé continúa mejorando tras estar hospitalizado en Sao Paulo

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' dio continuidad este martes a sus ejercicios de rehabilitación desde el hospital en el que está ingresado desde el pasado 31 de agosto tras la extracción de un tumor en el colon.



El exdelantero compartió un nuevo vídeo en su cuenta oficial de Instagram en el aparece intercambiando una pelota medicinal con una fisioterapeuta del Hospital Albert Einstein de Sao Paulo.



"La fisioterapeuta Kamila está ayudándome a regresar a los terrenos de juego", bromeó el triple campeón mundial a sus 80 años de edad.

Le puede interesar: Ronald Koeman asegura que Barcelona vs Benfica "no es un partido decisivo"



"No importa el tamaño del desafío. El secreto es celebrar cada pequeña victoria en el camino", añadió en su mensaje.



El exjugador de Santos y Cosmos, que en los últimos años ha tenido diversos problemas de salud, continúa hospitalizado después de que unos exámenes de rutina, que había postergado por cuenta de la pandemia de coronavirus, le detectaran un tumor "sospechoso" en el colon.



El día 4 de este mes se sometió a una cirugía para la extracción del tumor, del que no se conocen los resultados de la biopsia, y empezó su recuperación en una unidad de cuidados intensivos.



Fue evolucionando lentamente hasta que le subieron a planta. Sin embargo, poco después, una "breve inestabilidad respiratoria" obligó a que lo trasladaran a cuidados semi-intensivos.



En los últimos días Pelé y su familia han intentado tranquilizar a sus seguidores por medio de vídeos y fotografías en los que han mostrado su evolución clínica aparentemente satisfactoria.



En uno de esos vídeos el considerado por muchos mejor futbolista de la historia fue grabado dando pedaladas con sus brazos y piernas en una máquina estática, mientras era escoltado por dos profesionales sanitarios.



Su hija Kely Nascimento también ha compartido en sus redes sociales cómo afeitaban y teñían el pelo a su padre o seguía los partidos de la selección femenina de fútbol.

Vea también: A James Rodríguez no lo perdonan en Inglaterra y dicen que "es más una marca que un futbolista"



"¡Miren quién se tiñó el pelo para estar más bonito y pronto, pronto, salir de aquí! (...) Varios pasos para adelante y comenzando la segunda etapa de la recuperación", informó su hija la víspera.



A pesar de la mejoría, a tenor del material compartido por él y su familia, Pelé aún no tiene una previsión para su alta hospitalaria.



La salud del rey del fútbol se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido notablemente su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales.