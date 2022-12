Arsène Wenger, director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, se mostró “sorprendido por las noticias” de que Pelé “no se encuentra bien”, ya que el agente del exfutbolista le dijo que “no corría peligro”.

“Pelé era mi ídolo de infancia y obviamente todos estamos recibiendo las noticias sobre su estado de salud. Le deseamos una pronta recuperación. Hablé con su agente hace poco y no le vi pesimista. Me han sorprendido las noticias de que no se encuentra bien. A mí me dijo que volvió al hospital, pero que no corría peligro. Esperemos que tenga una pronta recuperación”, aseguró.

Además, el alemán Jürgen Klinsmann, miembro del grupo de estudio técnico de la FIFA, también quiso mandar su apoyo a Pelé durante la comparecencia en la que analizó, junto a Wenger, los datos que arrojó la primera fase del Mundial de Qatar 2022.

“Rezamos por él. Esperemos que se recupere lo más pronto posible y que siga entre nosotros muchísimos años. Nos hemos visto muchas veces, es una persona maravillosa y ha sido el más grande de todos, no hay ninguna duda”, dijo.

Un Pelé del que ayer sábado se supo que está estable y respondiendo bien a los tratamientos que recibe para la infección respiratoria que padece.

Pelé "ha tenido buena respuesta también a los cuidados en la infección respiratoria, no presentado ningún empeoramiento en su cuadro en las últimas 24 horas", afirmó el boletín del Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo.

El exjugador de 82 años fue internado el pasado martes para evaluar un cambio en el tratamiento de quimioterapia que sigue contra el cáncer de colon, que le detectaron en septiembre de 2021.