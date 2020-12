Peligra la presencia de Colombia en levantamiento de pesas en Tokio

Gran preocupación hay en el deporte colombiano después de que se ratificara la sanción de cuatro años a los levantadores de pesas Yenny Sinisterra, Juan Solís y Ana Iris, a quienes se les encontró la sustancia de boldenona en su organismo.

Estos deportistas habían sido suspendidos de forma provisional en febrero de 2020 por parte de la Federación Internacional de Halterofilia luego del resultado adverso que se encontró. Ante la notificación, los levantadores de pesas tomaron la decisión de recurrir a los recursos de ley para demostrar su inocencia.

Sin embargo, en las últimas horas se ratificó la sanción, después de que las autoridades desestimaran los argumentos presentados.

"El veredicto de la parte científica desestimaron los argumentos presentados por los deportistas. Ahora ellos tienen dos opciones. La primera es aceptar la sanción de cuatro años, mientras que la segunda es apelar la suspensión y continuar con el proceso en donde podrían obtener rebaja de sanción o demostrar su inocencia, pero si pierden la penalidad podría ser peor", manifestó William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de pesas.

Adicional a la suspensión individual de cada deportista, la otra gran preocupación pasa por las recientes medidas que se explican en el Código Disciplinario Mundial, las cuales señalan que en caso de que una nación cuente con un número determinado de atletas sancionados por dopaje, dicho país no podrá tener representantes en los Juegos Olímpicos.

De esta manera, Colombia no tendría representación en la disciplina de levantamiento de pesas en las Olimpiadas de Tokio.

"En el código disciplinario mundial se habla de que por determinado número de sanciones se afecta al país. Puede que Colombia tenga cuatro años de sanción. Para los Juegos Olímpicos se estableció que si un país tiene tres positivos por dopaje en el proceso clasificatorio, la nación queda por fuera de los Olímpicos", explicó Peña.

¿Qué hará la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas?

Tras conocerse la noticia, William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de pesas, aseguró en diálogo con Centro Deportivo de Antena 2 que el organismo prepara su defensa con el objetivo de erradicar cualquier sospecha en cuanto a que el país no trabaja en la lucha contra del dopaje.

"La Federación se prepara para la defensa con el objetivo de erradicar cualquier sospecha para que los organismos internacionales no hablen que en Colombia los deportistas se están dopando con el apoyo de la federación", señaló Peña.

Seguidamente, el directivo manifestó que si bien en este momento Colombia estaría por fuera de la halterofilia de los Juegos Olímpicos, el proceso no ha terminado y se tomarán las medidas necesarias para limpiar el nombre del país.

Peña explicó que hay dos vías de acción. El primero es que los deportistas demuestren que no se doparon, el cual llevaría un proceso muy largo que en caso de no se conozca el fallo antes de los Juegos Olímpicos. Colombia podría tener representantes, pero si se revela la decisión antes de las justas y no es favorable, el país no contará con participantes en las olimpiadas.

Por otro lado, existe la opción de que la Federación demuestre los procesos y campañas que ha llevado a cabo en contra del dopaje, en el cual también quedaría en evidencia que los atletas se doparon sin el consentimiento del organismo, pero garantizaría, en parte, la transparencia de la federación.

Finalmente, William Peña aseveró que la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas tomará las medias pertinentes para esclarecer la honestidad del organismo y la lucha que mantiene contra el dopaje. Adicionalmente, dejó claro que analizará la situación de los entrenadores y colaboradores de la halterofilia en el país.