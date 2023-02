Pereira y Medellín empataron en el inicio de la Liga femenina

Este sábado 4 de febrero comenzó la disputa de la Liga femenina en nuestro país con el duelo en el estadio Hernán Ramírez Villegas entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín que terminó empatado a dos goles.

El equipo local comenzó ganando muy rápido con la anotación de Greicy Landázury tras 10 minutos de partido en una gran jugada y la ex jugadora del equipo poderoso, puso en ventaja a las pereiranas en el partido.

Sobre los 25 del juego Medellín logró sacar ventaja de la experiencia de sus jugadoras y logró empatar el partido por intermedio de Carolina Arbeláez, quien regresó al fútbol colombiano.

Antes de terminar la primera parte, el equipo local perdió a la jugadora Erika Largo quien fue expulsada y salía a la segunda parte con 10 deportistas en cancha buscando los primeros puntos en el torneo femenino aprovechando su condición de local.

Ya para el segundo tiempo, y contra todo pronóstico, el equipo matecaña se puso en ventaja con la anotación de Laura Orozco que dejó en el camino a las defensoras visitantes y consiguió la anotación para nuevamente estar en ventaja en el marcador.

Finalmente sobre el minuto 91 llegó el empate para el poderoso que logró aprovechar una desconcentración en la defensa local y por intermedio de Estefanía Cartagena logró el empate final para este primer partido de la Liga femenina.

Este domingo 5 de febrero se tendrá los duelos Cortuluá vs América a las 4:00 p.m., Cali vs Real Santander a las 6:00 p.m, a esa misma hora Junior vs Tolima y el martes 7 de febrero se tendrá el duelo de Nacional vs Boyacá Chicó a las 5:00 p.m.