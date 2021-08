Pese a las críticas, James defiende su faceta de 'streamer' en Twitch

El volante colombiano James David Rodríguez reapareció este miércoles 25 de agosto en una nueva transmisión a través de su canal en la plataforma de Twitch después de conocerse la convocatoria de la Selección Colombia para la jornada de Eliminatoria en la que el combinado nacional chocará con Bolivia, Paraguay y Chile.

Además de enviar un mensaje de apoyo para la Selección Colombia, el mediocampista también aprovechó el momento para aclarar el sentido de las declaraciones que hace en Twitch y se mostró conciliador.

Rodríguez fue claro en señalar que espera que cuando las personas se conecten a su canal de transmisión lo hagan para compartir con él un rato y no con el objetivo de encontrar polémicas en afirmaciones.

"Para la gente que entra a Twitch, quiero que cuando entren no lo vean como que voy a crear polémica o controversia, quiero que lo vean como un espacio para compartir con todos. Quiero que vean lo que hago en mi tiempo libre, días libres o tardes libres, con los juegos que juega cualquier persona joven”, dijo el futbolista.

Igualmente, James sentenció que cuando los aficionados lo vean conectado no crean que no está cumpliendo con sus labores deportivos, ya que dicha actividad la hace en su tiempo libre.

“Hay tiempo para todo, gente. Que porque estoy aquí, no quiere decir que estoy desenfocado de mi trabajo, de lo que yo quiero y para dónde quiero ir. No se confundan, por favor. Estoy enfocado. Acuérdense, estar aquí jugando y hablando con ustedes, no quiere decir que no esté enfocado en mi trabajo y lo que hago. Hay tiempo para entrenar, estar con la familia y este espacio lo quiero tomar para estar un poco más cerca. Yo no le veo nada de malo a esto, no sé ustedes. No le estoy haciendo daño a absolutamente nadie”, afirmó.

Finalmente, James Rodríguez aseguró que aprovechará sus transmisiones en Twitch para dar su opinión con respecto a los temas que le interesen y para aclarar algún momento que tenga que ver con su vida profesional o personal.

"Tomaré Twitch para dejar claro muchas cosas. Que no se digan cosas afuera. Aclarar yo también lo que siento en su momento o en un futuro. Por eso quería hablar de estos dos temas que se están hablando muchas cosas. Espero que informen bien. Nada más. Con la realidad y la verdad", puntualizó.