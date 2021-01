Peterhansel y Cornejo conservan liderato en el Rally Dakar

El francés Stephane Peterhansel (Mini), tercero este lunes en autos, y el chileno José Ignacio Cornejo (Honda), ganador en motos, conservaron su liderato en el Dakar, tras la octava etapa entre las ciudades sauditas de Sakaka y Neom.

El catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) logró su cuarta victoria parcial en autos, recorriendo los 375 kilómetros de tramos cronometrados en 2 horas, 56 minutos y 56 segundos.

A la llegada a orillas del Mar Rojo, el triple vencedor del célebre rally-raid, precedió en la meta al español Carlos Sainz (Mini), ganador de la edición de 2020, que entró a 52 segundos, y al francés Stéphane Peterhansel (Mini), a 3 minutos y 3 segundos.

Lea también: Está muy avanzada cesión de Dembélé a Atlético de Madrid, reveló Simeone

En la general, Peterhansel, apodado "Monsieur Dakar", debido a sus trece victorias en la prueba, conserva la primera plaza, con 4 minutos y 50 segundos de ventaja sobre el vencedor del día.

"Cada minuto importa. Nos hemos colocado delante bastante rápidamente y, en la primera parte, me he saltado varias notas de Edouard (Boulanger, su copiloto) y he tenido que dar media vuelta, así que hemos perdido algo de tiempo. No hemos firmado la especial perfecta", dijo Peterhansel.

- Sainz tercero en la general -

Sainz es tercero, con 38 minutos y 55 segundos de retraso.

"Bueno, estoy contento. Solo hemos tenido un pinchazo en un lugar bastante difícil pero el resto nos ha ido muy bien. Estoy satisfecho con la especial", dijo Sainz.

Por su parte, el chileno Cornejo se impuso en motos y consolidó su liderato.

Doble vencedor de etapa en 2020, Cornejo se hizo con su primera victoria parcial en esta 43ª edición de la carrera, al marcar un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 40 segundos.

Vea también: Chris Froome dice que su objetivo es la victoria en el Tour de Francia

El chileno llegó a la meta delante del australiano Toby Price (KTM), al que aventajó en 1 minuto y 5 segundos, y del último ganador de la prueba, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), que entró a 2 minutos y 50 segundos.

"He llegado justo detrás de Ricky, hemos rodado a muy buen ritmo hoy. Le he alcanzado justo antes del refuelling. No hemos cometido ningún error y nos hemos ido relevando con la navegación", afirmó Cornejo.

De interés: Andrea Pirlo reveló el parte médico de Paulo Dybala

"El final de la etapa nos ha regalado paisajes preciosos, la verdad que ha sido un placer rodar hasta aquí. Pilotar lo más rápido posible sin perderme y sin caerme, ese ha sido el objetivo. Si sigo igual de concentrado los últimos días, puedo lograr un gran resultado", añadió el chileno.

Tras esta octava etapa, Cornejo que sacaba solo un segundo el domingo a Price, le aventaja ahora en la clasificación general en 1 minuto y 6 segundos, mientras que el británico San Sunderland (KTM) es tercero, a 5 minutos y 57 segundos.

- Caídas y abandonos -

Brabec, que era octavo el domingo en la general, es ahora sexto a 17 minutos y 42 segundos de Cornejo, mientras que el argentino Kevin Benavides (Honda) ocupa la cuarta plaza, a 12:58 del chileno.

El francés Xavier de Soultrait se vio obligado a abandonar tras una violenta caída y fue transportado consciente al hospital de Tabuk, al sudeste del país.

El francés estaba entre los favoritos a la victoria final en dos ruedas. Antes de su caída, ocupaba la cuarta plaza en la general, a 2 minutos y 34 segundos de Cornejo.

Otros dos pilotos franceses habían abandonado el domingo. Pierre Cherpin fue hospitalizado en Sakaka tras una violenta caída. Tras sufrir un traumatismo craneal, fue colocado en coma artificial y operado para reducir un hematoma en la cabeza. Su estado es estable.

Por su parte, Olivier Susset sufre diversos traumatismos tras haber sido atropellado por un auto y debe pasar nuevos exámenes, aunque está consciente.

El martes, la novena etapa mantendrá a los participantes cerca del Mar Rojo, con un círculo de 579 km con salida y llegada en Neom.

El ambiente de balneario no debe durar demasiado ya que la organización promete pistas arenosas, haciendo del tramo cronometrado del martes uno de los más exigentes de la quincena.