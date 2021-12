Los hechos registrados el pasado sábado 4 de diciembre entre Llaneros y Unión Magdalena siguen generando opiniones. En esta ocasión, quien se refirió sobre el tema fue el exfutbolista Carlos 'Pibe' Valderrama, quien catalogó lo sucedido como una "vergüenza mundial".

"Qué vergüenza. Tengo pena. Yo soy deportistas y eso no se puede hacer, tengo pena, es una vergüenza para el fútbol colombiano. No sabemos quién tiene la culpa pero en el fútbol colombiano estamos liquidados", afirmó

Valderrama continúo manifestando que en Colombia no se puede permitir lo sucedido y se tiene que dejar un precedente

"Hay gente dueña de esa vaina, pero no se puede permitir, hay que llegar hasta la recta final y poner un precedente, no podemos apoyar una vaina de esas".

Seguidamente, el 'Pibe' aseguró que el fútbol colombiano está en el "suelo" por lo sucedido, por lo que las investigaciones tienen que conllevar aun castigo.

"Mundialmente estamos en el suelo, tengo vergüenza. Tiene que pasar algo, no podemos continuar con esto y no hay castigo. Debemos poner un precedente. A nivel mundial hay equipos grandes que han arreglado partidos y campeonatos y han tenido su castigo, pero acá no ha sucedido eso. Es una vergüenza mundial", puntualizó.