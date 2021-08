Pinto lanza dardos para James tras convocatoria de Selección Colombia

Jorge Luis Pinto no da rodeos cuando de opinar de la Selección Colombia se trata. El entrenador no fue indiferente con la situación que se vive alrededor de James Rodríguez, quien no fue llamado al equipo ‘tricolor’ para las anteriores fechas de Eliminatorias, así como la Copa América, hecho que generó la molestia del futbolista, quien criticó en su momento al técnico Reinaldo Rueda.

"Históricamente a nadie le han rogado para que juegue en la Selección”, dijo Pinto en entrevista a Fútbolred cuando se le preguntó por James, quien días atrás dejó entrever que tampoco estará con Colombia en los próximos juegos de Eliminatorias.

“Que venga cuando esté preparado y se adapte a las exigencias. James tendrá sus motivos, yo solo espero que dialoguen (jugador y técnico) y se comprometan. La Selección es un honor para cualquiera, no importa la edad, el momento de la carrera, por más logros que se tengan. Lothar Matthäus o Miroslav Klose, con más de 34-35 años, se 'mataban' por estar representando a su selección", agregó.

También opinó del morfociclo que adelanta Reinaldo Rueda, pensando en los encuentros venideros de la Selección Colombia en las Eliminatorias.

"La altura no es un mito, es una realidad fisiológica que hay que respetar. Reinaldo Rueda diseñó su morfociclo de buena manera. La idea es adaptar jugadores a la altura, aunque no sé cómo será la estrategia que usará en La Paz. Tácticamente es importante entregarles esa información también. Pero veo muy bien que Reinaldo se anticipe a cada detalle", declaró Rueda sobre el trabajo del técnico de la Selección.