Polémica a la vista: Pasajera se queja por "perrote" con el que le tocó compartir silla en un vuelo

A través de las redes sociales, una pasajera denunció su inconformidad con una aerolínea porque le tocó viajar junto a un perro grande que ocupada todo el espacio.

La mujer mujer compartió la imagen y explicó que el animal ocupaba tres sillas, pero el problema más grande era que ella le tenía miedo a los perros.

“O sea, ¿en serio? ¿Un perrote ocupando las 3 sillas? Voy con las rodillas en las orejas, adicional que le tengo miedo a los perros”, escribió Andrea Rosas Moncada, la pasajera que viajó en un vuelo de Avianca y se llevó la sorpresa de tener como compañero de silla a este perro grande.

La queja de la pasajera causó polémica en las plataforma digitales y recibió cientos de comentarios luego de que Rosas concluyera su mensaje diciendo que: “esa humanización de los animales me chifla!!! Abstenerse de sus comentarios ambientalistas perrunos. Les tengo miedo y punto. Les tengo miedo y punto".

"Que tengas alguna fobia es entendible, pero antes de tomarte la molestia de la foto, el Twitt y etc no era más sencillo y rápido pedir el favor a alguien de la tripulación que te ubicara en otra silla por la fobia que tienes? o solo es llamar la atención lo que buscas?", "Ay mijita, se la va a comer... dejemos de pensar en individualidad y entendamos que ellos son parte de la familia y tienen derecho. La empatía, comienza en casa (no lo veo ni montado encima de vos, ni nada de eso)", fueron algunos de los comentarios negativos.

Sin embargo, otros estuvieron del lado de Andrea Rosas y dijeron cosas como: "Avianca debería zonificar, que en el momento de la compra se pueda escoger el puesto, advirtiendo cada zona, y así cada uno se sitúa si le gustan las mascotas o no, hay que respetar el derecho tanto del que no le gustan como los que sí le gustan" y "Así como hay sección turistas, económica y otras debe haber una sección con mascotas y no dar por sentado que a todo el mundo le agradan los perritos. Aclaro que amo mi mascota es una perrita pero tampoco me gusta incomodar a los demás".