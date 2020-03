Por el Coronavirus Movistar no competirá hasta el 22 de marzo

El equipo de ciclismo español Movistar anunció este viernes que se retira de las competiciones hasta el 22 de marzo incluido por la epidemia de coronavirus.

El Movistar ha tomado "la decisión de detener la actividad competitiva de sus plantillas femenina y masculina hasta el domingo 22 de marzo, incluido", afirmó en un comunicado.

"La decisión, tomada teniendo en cuenta los consejos del equipo médico, responde a la coyuntura actual relacionada con el COVID-19", precisa la nota.

De esta manera, el equipo español no estará, entre otras competiciones, la París-Niza, que comienza el domingo, ni en la Tirreno-Adriático o la Milán-San Remo, cuyo inicio está previsto para el 21 de marzo.

