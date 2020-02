Por falta de presupuesto, Richard Carapaz se perdería los Olímpicos 2020

La conquista por segundo año consecutivo del Giro de Italia es el "principal objetivo" en la temporada que este miércoles ha anunciado el ecuatoriano Richard Carapaz.



"El gran objetivo que me he trazado hoy es volver a repetir lo del año pasado", manifestó el primer ecuatoriano y tercer latinoamericano que gana una gran vuelta tras los colombianos Luis Herrera y Nairo Quintana.



Durante la presentación de su escuela de ciclismo, la 'locomotora de Carchi' manifestó que para este año se ha fijado "volver otra vez al Giro de Italia", ahora como líder del equipo británico INEOS.

Su plan de preparación incluyó su participación este mes en el Tour Colombia. El próximo mes lo hará en la Tirreno-Adriático, en Italia, y en abril en el Tour de los Alpes, en Francia.



Admitió que no tiene claridad sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 debido a que hasta la fecha no conoce un plan oficial de preparación por parte de la federación.



"No se nada. No sé si hay presupuesto o no lo hay, no sé si vamos a estar presentes en las Olimpiadas o no", expresó.



"El tema de los Olímpicos creo que es muy complejo", añadió.



Criticó la falta de planeación de los directivos de la federación de su país. "Es un evento muy importante y, yo creo, que no se lo toman de tal manera", afirmó.

"No porque ahora es el año olímpico te toca a ti, sino que debe haber una cierta planificación", insistió.



Recordó que por primera vez Ecuador dispone de tres cupos para competir en los Juegos Olímpicos, dos en ruta y uno en contrarreloj, en gran parte por su puntuación en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Ecuador además tiene un cupo en BMX masculino y otro en femenino, y uno adicional en estilo libre, anunció el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Juan Carlos Bosmediano



"Todos los deportistas son tratados de la misma manera: tenemos que presentar una lista de deportistas en la que obviamente, Carapaz y (Alexander) Cepeda son titulares, y una más larga con suplentes", explicó al aludir a la fecha límite del 10 de abrir para anunciar oficialmente a los seleccionados.



Aseguró que el presidente de la Federación, Oswaldo Hidalgo, conversó con Carapaz en la Vuelta de Ecuador y le "ratificó el listado y quiénes estarán para cada una de las pruebas".