Se disputó la segunda ronda del campeonato de Fórmula 3 en Australia y el piloto colombiano Sebastián Montoya tuvo una jornada positiva logrando sumar puntos para la clasificación general tras dos carreras ejecutadas.

El piloto de la Escudería Telmex Claro realizó la primera carrera, que era la sprint, en el Circuito Albert Park. Allí comenzó en la posición número 15, pudo avanzar hasta la séptima pero la aparición del safety car, que es un vehículo para limitar la velocidad de los carros, y complicó su carrera.

Finalmente tras terminar esta carrera y después de varias decisiones con relación a algunas sanciones, Sebastián terminó en la casilla número 8 y así lograr sumar un total de tres unidades para el conglomerado final.

Para la segunda carrera, que era la feature, Montoya se vio mucho mejor con su auto y con buen ritmo en cada una de las vueltas, logró finalizar en el sexto puesto y con ello sumó 8 puntos más a su cuenta personal de la competencia de Melbourne.

"Fue un fin de semana muy positivo, desde la práctica me sentía mucho más cómodo con el carro, mucho más rápido, fue un poco diferente a la situación que estaba antes y bueno bastante contento de coger esa base de Bahrein y trabajar los puntos que me faltaban y enfocarme en mis puntos fuertes. Hice un error chiquito que me costó, pero al final del día tuvimos velocidad", dijo el piloto colombiano.

El campeonato de Fórmula 3 entra en un extenso parate de casi dos meses y ahora los autos viajarán en barco desde Oceanía hacia Europa y la próxima cita será en el circuito de Ímola, del 16 al 18 de mayo.