💫 Six outstanding athletes are nominated for the 2024 Laureus World Breakthrough of the Year Award:



⚽️ @BellinghamJude

⚽️ @Linda__caicedo

🎾 @CocoGauff

🏊‍♂️ #QinHaiyang

👟 @joshk97

⚽️ @SalmaParalluelo#Laureus24