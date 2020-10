Prensa inglesa llena de elogios a James tras victoria con el Everton

El volante colombiano de 29 años James David Rodríguez Rubio sigue brillando con su equipo Everton y este miércoles 30 de septiembre tuvo una nueva destacada actuación en el triunfo 4-1 sobre West Ham en compromiso de los octavos de final de la Capital One Cup, que significó la clasificación del conjunto de Londres.

A pesar de que el delantero inglés Dominic Calvert-Lewin fue la gran figura del partido al marcar tres goles, Rodríguez se llevó importantes elogios por parte de la prensa inglesa gracias a la habilidad que demuestra con su pierna zurda, la capacidad para asistir y la jerarquía que ha adquirido Everton desde su llegada.

En esta ocasión, James demostró sacrificio y compromiso en la parte defensiva por la banda derecha, pero al mismo tiempo asumió un rol importante en la parte ofensiva al proponerse como el máximo generador de peligro de la escuadra dirigida por Carlo Ancelotti.

La presentación de Rodríguez también fue protagonista de elogios por parte de los más importantes medios de comunicación de Inglaterra, los cuales se decantan con el fútbol del '10' de la Selección Colombia.

The Guardian señaló en su crónica del encuentro que "ver a James Rodríguez es un placer", por otro lado , The Telegraph aseguró que "Rodríguez estuvo excelente nuevamente" y The Independent afirmó que "James es una señal de progreso para el Everton".

El colombiano fue calificado con ocho puntos tras cumplir una buena actuación en la cual logró una asistencia y ahora se prepara enfrentar este sábado 3 de octubre en condición de local al Brighton & Hove Albion Football Club del también colombiano Steven Alzate por la cuarta fecha de la Premier League.