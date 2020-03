Presentados los equipos de Colombia y Argentina para Copa Davis 

Este miércoles fueron presentados oficialmente los equipos de Colombia y Argentina que estarán disputando la fase de clasificación de Copa Davis, por un lugar en la ronda final del nuevo formato del torneo.

Al evento asistieron los equipos completos encabezados por los capitanes, Gastón Gaudio con Argentina y Alejandro Falla con Colombia. Los dos equipos entregaron sus declaraciones en medio de la preparación para enfrentar los partidos que arrancan el viernes 6 de marzo.

Por el lado de Colombia, Alejandro Falla aseguró que siguen preparando este duelo de la mejor manera y que con estos días de trabajo se ha complicado escoger la raqueta números dos ya que el nivel que han mostrado los tenistas ha sido muy bueno.

"Va a ser una confrontación muy complicada, pero Argentina en el papel es favorito por los tenistas que presentan en la cancha. Nosotros estamos concentrados en lograr mantener un buen nivel, en hacer nuestro mejor trabajo y así sacar la serie adelante", dijo Alejandro Falla.

Por su parte Gastón Gaudio de Argentina aseguró que están confiados con el nivel de los deportistas que están en Colombia, aunque explicó que la altura espera poder manejarla en pro de sacar adelante la llave.

"Tenemos un equipo que, por ahí, ni se nota la diferencia. El problema acá es la altura y las pelotas y no tanto quién juega o no. La altura es un lugar complicado, no hay muchos torneos ATP en la altura y venir es difícil. Vinimos con días de anticipación, estar en cancha mucho tiempo y espero estar a la altura", explicó el capitán.

El viernes los partidos arrancarán a las 4:00 p.m., mientras que el sábado los duelos arrancarán a las 12:00 p.m. en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Bogotá.