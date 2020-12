Presidente de la Dimayor respondió cuestionamientos de Luis Amaranto Perea

Tremendo revuelo causaron las declaraciones del director técnico de Junior, Luis Amaranto Perea en Planeta Fútbol de Antena 2, donde djo que previo al encuentro en Cali frente al América, varios jugadores del cuadro tiburón habían tenido síntomas de Covid-19.



Por tal razón, Fernando Jaramillo salió al paso a las delicadas palabras de Perea y dejó claro que tanto la Dimayor como el Ministerio de Salud y del Deporte, están siguiendo con el protocolo establecido previamente



Le puede interesar: La versión de la Dimayor sobre la llegada de Reinaldo Rueda



“Hay un cuerpo médico en cada uno de los clubes que nos han colaborado muchísimo con este tema. La responsabilidad es de cada uno de los clubes de monitorear la salud de sus jugadores para que estos desafortunados eventos no se presenten. Entonces, creo que es una corresponsabilidad de todos, tanto de los jugadores, de mantenerse, en lo posible, dentro de una burbuja, como del cuerpo médico de monitorear a los jugadores para que estos eventos no se den”, aclaró el dirigente al Heraldo de Barranquilla.



Por otra parte, agregó que si el plantel de Junior viajó a disputar los compromisos (América y Unión La Calera) fue por una autorización del personal de la salud encargado: “eso es una determinación del cuerpo médico, si ellos creyeron que estaban bien para viajar, pues lo hicieron, y si de pronto fallaron en no hacerse las pruebas, creo que es una determinación más médica que otra cosa”.

Lea también: Presidente de la Asociación Chilena da como un hecho la llegada de Rueda a Colombia



Cabe resaltar que el máximo dirigente del fútbol colombiano dejó claro que no importan los resultados de la prueba del Covid-19 que se le hagan a los jugadores de América y Junior; el compromiso se deberá jugar en la fecha y hora asignada previamente: “pase lo que pase, no hay posibilidad de aplazamiento del partido, eso lo acordamos todos los clubes. Salió un reglamento Covid y el reglamento es claro”, finalizó Jaramillo.