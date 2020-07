Presidente de Santa Fe dice que no lidea oposición en la Dimayor

Cada vez es más clara la división que existe en el Fútbol Profesional Colombiano, la cual se ha incrementado desde que Jorge Enrique Vélez asumió la presidencia de la Dimayor y sus gestiones no han llenado las expectativas de algunos clubes.

En esta oportunidad volvió a ser Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, quien se pronunció en diálogo con el programa Planeta Fútbol de Antena 2 en RCN Radio.

Méndez aseguró que él no es opositor, pero sí pertenece a un grupo minoritario de directivos que han cuestionado algunos aspectos de la administración.

"Yo no soy opositor, pertenezco a un grupo minoritario que ha cuestionado algunos aspectos de la administración y esos aspectos han llevado a otros presidentes a tener posiciones similares. Es la primera vez que un informe de gestión no es aprobado por unanimidad. Creemos que solo el 52% aprobó ese informe, eso no significa que uno esté detrás de alguien, simplemente significa que uno está denunciando unos hechos que considera que no debieron ser", indicó.

Acto seguido, declaró que en la División Mayor del Fútbol Colombiano han pasado cosas que antes no ocurrían,, por lo que se han presentado documentos y denunciado aspectos que no se están manejando bien.

"En la Dimayor ocurrieron cosas que no habían pasado, ese grupo minoritario que usted dice de oposición y es mal llamado así. Solo es no estar de acuerdo con la administración, se han presentado pruebas documentales y denuncia que no se están manejando bien las cosas. Ayer me dejó preocupado lo del presidente de Alianza Petrolera por un tema de boletería que se habían pasado 5.000 millones para los clubes", dijo.

Por otro lado, el directivo 'cardenal' declaró que Jorge Enrique Vélez en algún momento le brindó ayuda a algunos equipos ante la DIAN, pero según Méndez esa ayuda se quedó congelada y tan solo retrasó la gestión de cada club.

"El señor Vélez nos pidió poder por problemas de algunos equipos económicos para ayudarnos con la Dian. Un día le pregunto al gerente financiero por este proceso y me respondieron que hubo una sola entrevista con miembros de la Dian y nunca volvieron a responder una llamada. El sábado me envía un chat diciendo que no los habían atendido y me retrasó las acciones pensando que iba a ayudar y nos hizo perder el tiempo. No me interesa buscar poder en Dimayor y que se entienda que la Dimayor debe trabajar para todos y no solo para cinco", agregó.