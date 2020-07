Presidente de Santa Fe reveló la millonaria cifra que están perdiendo mensualmente

“Para poder funcionar y sin adquirir ningún otro compromiso, Santa Fe tiene que producir alrededor de 1400 millones de pesos mensuales y cuando se reactive el fútbol no los va a producir porque no hay taquillas y nos toca renegociar con patrocinadores porque hoy no podemos contar con lo mismo”, señaló en primera medida el directivo.

“Lo que pasa es que tenemos que ir paso a paso, estamos tratando de reactivar el fútbol. Afortunadamente ya se escogió el sistema de campeonato y estamos esperando la nueva autorización del gobierno y que Dios nos ayude con el desarrollo de la pandemia… La intención de todos nosotros es que también se dé inicio al femenino y a todas las competencias que toque hacer, pero todo está supeditado al tema de la pandemia”, agregó sobre la situación del balompié colombiano.

Y también habló sobre los problemas que podrían presentarse para reanudar el FPC: “Eso fue lo que se determinó y tengo que ser coherente con mis declaraciones, tanto las que di el viernes como ahora. Todos los equipos están cumpliendo con lo establecido con los protocolos, ningún equipo se ha reusado a participar en las competencias. Ahora debemos pensar en la pandemia, el gobierno ha dado una mano y ha sido responsable; ahora dependemos de la evolución del virus para no tener problemas porque la situación en diferentes ciudades del país es cambiante y además por ahora no tenemos disponible el aeropuerto El Dorado”.