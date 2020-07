Presidente del COI busca su reelección en el organismo deportivo

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, anunció este viernes que en el año 2021 optará al segundo y último mandato al que le da derecho la Carta Olímpica, lo que le permitirá, si la asamblea le renueva la confianza, ocupar el cargo más importante del deporte mundial hasta 2025.



Bach declaró sus intenciones al concluir su discurso de apertura de la 136 Sesión del COI, la primera de la historia del organismo celebrada de forma telemática debido a la pandemia de coronavirus. "Si los miembros del COI así lo quieren, estoy listo para cumplir un segundo mandato", afirmó Bach, tras asegurar que las últimas semanas muchos de sus colegas se habían dirigido a él para animarle a presentarse.

"Les agradezco a todos ellos su apoyo y su confianza, aunque observarían que no me pronunciaba claramente sobre el asunto. Era porque quería hacerlo hoy ante todos", afirmó Bach.



El abogado alemán de 66 años fue elegido presidente del COI en Buenos Aires en 2013. El primer mandato dura ocho años, tras las cuales el presidente puede optar a un segundo y último plazo de cuatro años, según la Carta Olímpica.



El paso anunciado por Bach se daba por hecho desde hace meses. No se conoce que otros miembros del COI tengan intención de disputarle la reelección. De hecho, tras su declaración de hoy, fueron muchos los que tomaron la palabra para alabar su gestión al frente del organismo y celebrar su intención de continuar. Bach tuvo que pedirles, por cuestión de tiempo, que pusieran fin a sus palabras elogiosas.



Thomas Bach es el noveno presidente del COI. Sucedió al belga Jaques Rogge (2001-2013), cuyo mandato siguió al del español Juan Antonio Samaranch (1980-2001). En su discurso inaugural el presidente preparó a la familia olímpica para "sacrificios" y para un escenario en gran parte desconocido.



"Nadie sabe cómo será el mundo en julio de 2021", dijo sobre la nueva fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio. "Nos estamos preparando para múltiples escenarios, siempre con la preocupación por la salud de los participantes como prioridad absoluta", dijo. "No será un viaje fácil", advirtió.



Thomas Bach hizo una alusión a las demandas de varias plataformas de deportistas, a raíz del caso de George Floyd, para que se les permita expresar sus opiniones políticas o sociales durante los Juegos Olímpicos, algo que prohíbe la Regla 50 de la Carta Olímpica.



El presidente recordó que los atletas pueden manifestar lo que deseen "en múltiples oportunidades durante los Juegos, en entrevistas, en la zona mixta... pero no en el terreno de juego o en las ceremonias". No obstante, dijo, se ha abierto un canal de diálogo para estudiar cómo los deportistas pueden "expresar su apoyo a los valores del olimpismo de una manera no divisoria".

"Los Juegos son el único acontecimiento que reúne a todos los países del mundo en paz y sin discriminación", recordó. "La crisis del coronavirus", afirmó, "nos enseña que respetarnos mutuamente no es suficiente. Tenemos que ayudarnos. La gran lección es que necesitamos más solidaridad, en las sociedades y entre las sociedades". El hecho de que la Sesión se celebre telemáticamente, dijo Bach, "refleja el carácter sin precedente de la situación".



"Esta pandemia nos afecta y nos afectara a todos" dijo Bach, que al comienzo de la reunión pidió un minuto de silencio para homenajear a las personalidades del mundo del deporte fallecidas en los últimos meses "y a todas las víctimas del coronavirus".