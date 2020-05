Primeros deportes que comenzarían entrenamientos en medio de la pandemia 

En medio de la conferencia de prensa que entregó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, con relación a los protocolos y las medidas sanitarias para la activación de la práctica deportiva individual en nuestro país, se confirmó una lista de los deportes que estarían comenzando sus trabajos en el mes de junio.

Según lo que confirmó el ministro del Deporte Ernesto Lucena, la idea es que los deportistas de élite logren comenzar los trabajos una vez se de la autorización por parte del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional.

Estos deportes serán: Golf, Tenis, Arquería, Tiro Deportivo (escopeta, polígonos, entre otros), Atletismo, Canotaje, Vela, Surf, Ciclismo (individual para alto rendimiento), Ecuestre, Triatlón, Levantamiento de Pesas, Actividades Subacuáticas y Patinaje (de carreras y ruta de manera individual).

Igualmente el médico Mauricio Serrato, Coordinador del Centro de Ciencia del Ministerio del Deporte, confirmó ademas que se comenzará con la práctica deportiva en deportistas de élite, asegurando que de manera paulatina se integrarán los deportistas aficionados y amateur.

El médico Mauricio Serrato aseguró que además la selección de estos deportes se hizo bajo unos parámetros de cuidado y de poder garantizar la seguridad de los atletas a la hora de regresar a la práctica deportiva.

"Se hizo un primer grupo que cumpla con criterios como: que no aumentaran los riesgos de la salud, que se haga una práctica individual, que no tengan contacto, que inicialmente sean al aire libre, que no tengan riego alto de trauma, que en cuya práctica no tengan una distancia menor de 2 mts, que podamos hacer control por telemedicina y que el traslado que hagan a los escenario se haga de manera individual", dijo el médico.

Finalmente se confirmó que cada federación estará entregando los protocolos para sus deportistas y que será el Gobierno Nacional el que confirme cuando se podrá reanudar la práctica deportiva, iniciando al aire libre.

Finalmente el presidente del Comité Olímpico Colombiano Baltazar Medina pidió compresión a los diferentes deportistas y aseguró que la premisa principal por estos días siempre será cuidar la integridad de los deportistas.

"Nuestra preocupación siempre ha sido la de proteger las salud de los atletas, por eso a pesar de las propuestas de los deportistas y las federaciones, nosotros siempre hemos puesto por delante los acondicionamientos del Gobierno Nacional, no podemos tener prisa no podemos cometer errores", puntualizó el directivo.