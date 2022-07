Primoz Roglic abandona el Tour de Francia por problemas físicos

El ciclista esloveno Primoz Roglic, con problemas físicos tras una caída en la primera semana de la competición, decidió abandonar el Tour de Francia este domingo antes de la salida de la 15ª etapa entre Rodez y Carcassonne, anunció su equipo Jumbo.

"Para poder curar correctamente mis lesiones, hemos decidido que no participaré en la etapa de hoy", declaró el ciclista esloveno en un tuit difundido por el Jumbo.

