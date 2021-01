Primoz Roglic recuerda con dolor su derrota en el Tour de Francia

A pesar de que ya han pasado cuatro meses, el mundo del ciclismo todavía habla de la espectacular definición que tuvo el Tour de Francia 2020, el cual consagró como gran campeón al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tras arrebatarle el título, en la contrarreloj de la penúltima etapa, a su compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Roglic, quien desde entonces se había mostrado muy tranquilo cada vez que era consultado por lo sucedido, aseguró en entrevista revelada por el medio francés L'Equipe que dicha derrota fue "brutal y devastadora".

“La derrota fue brutal, devastadora. Pero más por las personas que me rodean que por mí. Soy alguien a quien le gusta seguir avanzando, no me obsesiono con un resultado ”, afirmó.

El esloveno afirmó que no es su estilo lamentarse y más bien le da valor a lo hecho, ya que haber quedado segundo fue sin duda un gran resultado. Al mismo tiempo señala que trataba de explicarles a sus compañeros que lo demostrado por el equipo fue una victoria.

“Si miro hacia atrás en el Tour, aunque el segundo lugar fue frustrante en ese momento, sigue siendo un gran resultado. Les dije a mis compañeros de equipo que nuestra victoria demostró lo fuertes que éramos como equipo, nuestra fuerza combinada y la forma en que controlamos la carrera. Eso era lo que queríamos hacer antes de la salida y eso es lo que logramos poner en marcha. Por supuesto, yo no gané, pero a veces ganas, a veces pierdes. Cuando hayas hecho todo lo posible, tienes que aceptarlo ", dijo.

Roglic también fue claro al aseverar que haber perdido el Tour de Francia no lo hizo bajar la cabeza y por eso pudo ganar la Vuelta a España. Adicionalmente lo hico enfocarse en seguir entrenando para, a sus 32 años, aprovechar su mejor momento.

"Ni siquiera se me pasó por la cabeza dejar de correr después del Tour. Yo amo lo que hago. Tengo 31 años y sé que no durará para siempre. Quiero aprovechar el momento en que estoy en forma, no quiero defraudarme. Cuando terminó el Tour, me dije a mí mismo que había trabajado demasiado, que no podía detenerme allí. Quería más", afirmó.

Ahora, Primoz Roglic está listo para retomar los entrenamientos de pretemporada con el Jumbo Visma, después de haber estado aislado por un contacto con una persona contagiada de coronavirus.